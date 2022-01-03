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حملته بثقة بين ذراعيها.. فتاة تسيطر على أسد هارب في أحد شوارع الكويت (فيديو)

حملته بثقة بين ذراعيها.. فتاة تسيطر على أسد هارب في أحد شوارع الكويت (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فتاة في الكويت وهي تحمل شبل أسد بين ذراعيها، وكان قد هرب من أحد المنازل.

وقالت صحيفة “الوطن” الكويتية: إن الفتاة سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، وظهر في الفيديو المتداول الفتاة وهي تسيطر على الأسد وتحمله بثقة تامة بين ذراعيها.

واتضح أن الأسد يعود للفتاة نفسها التي سيطرت عليه وتم التعرف عليها، وقد نسق والدها مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

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التعليقات (١٤)اضف تعليق

  1. ١٤
    مروان العتيبي

    يستاهلون الي عندهم خدم وهم مو بحاجة لها الخدم فقط لكبار السن والمعاقين

    • ١٣
      ....

      استغفر الله العظيم انتبه لا يبلاك الله قل الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به
      الله يصبرهم ويرحمها.

    • ١٢
      هنو

      لاتقول يستاهلون الله يكقينا الشر الدنيا دواره لاحول ولاقوة الا بالله وصلنا من قساوة القلب الي نقول عن قتل تستاهل

  2. ١١
    أم محمد

    محد يستاهل مثل هالموتة .. لو انته حرمة ووراك شغل فيلا كاملة من طبخ و تنظيف و غسيل و كوي و مجابل عيال و تدريسهم ما تشمتت بموتة كائن من كان. … الخدم ضرورة في وقتنا الحاضر لكن لا يؤمن شرهم … قدر الله و ما شاء فعل ..الله يغفر للميتة و يرحمها و يتقبلها شهيدة و يصبر أهلها و ياجرهم و ياخذ حقها من الخادمة عاجلا”غير آجل ..

  3. ١٠
    ....

    استغفر الله العظيم انتبه لا يبلاك الله قل الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به الله يصبرهم ويرحمها

  4. ٩
    سجودي

    الي متي نخلي هذه الجنسية تعبث في بناتنا واولادنا امنعو دخولها الي دول الخليج

  5. ٨
    انا وبس

    محمد
    الله يسامحك على هالكلام بس عقلك والحيوان زي بعض

  6. ٧
    انا وبس

    اقصد مروان

  7. ٦
    النورس البحري

    الرجال تراه ماقال شي قال الى متى نخلي هالخدم يعبثون في اوﻻدنا اوقفو اﻻستقدام من هالجنسيه وهو صادق ماهي اول جريمه اثيوبيه وﻻ العاشره وﻻ الميه كل يوم نسمع زي كذا..ﻻن عندهم يوم ومعتقد ﻻزم يقتل .وفيه ناس ماهي بحاجة الخدم..الله يرحم المقتوله ويلعن القاتله

  8. ٥
    جوجو

    استغفر ادعي لها وأهلها لعل الله يتوب عليك يأمرون

  9. ٤
    ام حاتم

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يغفرلها ويرحمها ويعوضها فيه حياتها بالجنه ويربط ع قلوب اهلها ويلهمهم الصبر والسلوان

  10. ٣
    فوفو

    حسبي الله ونعم الوكيل

  11. ٢
    Fff

    الله يرحمها ويصبر اهلها

  12. ١
    فوز

    الله يرحمها ويصبر اهلها