حملته بثقة بين ذراعيها.. فتاة تسيطر على أسد هارب في أحد شوارع الكويت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فتاة في الكويت وهي تحمل شبل أسد بين ذراعيها، وكان قد هرب من أحد المنازل.

وقالت صحيفة “الوطن” الكويتية: إن الفتاة سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، وظهر في الفيديو المتداول الفتاة وهي تسيطر على الأسد وتحمله بثقة تامة بين ذراعيها.

واتضح أن الأسد يعود للفتاة نفسها التي سيطرت عليه وتم التعرف عليها، وقد نسق والدها مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.