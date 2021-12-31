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شاهد.. مقطع صادم لهجوم نمر على عامل حديقة حيوان بأمريكا

شاهد.. مقطع صادم لهجوم نمر على عامل حديقة حيوان بأمريكا
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تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة لهجوم نمر على ذراع منظف حديقة حيوان بفلوريدا، بعد محاولته مداعبة الحيوانات الأليفة وإطعامها.

وأظهر الفيديو، ريفر روزنكويست، 26 عامًا، ملطخًا بالدماء وعلى الأرض في حظيرة النمر في حديقة حيوان نابولي وهو يصرخ من الألم: “من فضلك ساعدني، ساعدني من فضلك، أطلق الرصاص عليه، سأموت”، بحسب “العربية نت”، نقلاً عن صحيفة الديلي ميل البريطانية.

و حاول نائب عمدة مقاطعة كوليير ركل السياج، حيث تم إيواء إيكو، وهو نمر ماليزي يبلغ من العمر ثماني سنوات، في محاولة لجعل الحيوان يحرر العامل.

وبعد محاولة فاشلة، أطلق الشرطي طلقة واحدة على النمر الذي تمنّع عن إفلات ذراع العامل في محاولة لإنقاذ حياة روزنكويست.

وأصيب الرجل البالغ نحو عشرين عاما، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.

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