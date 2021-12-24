مئات الإصابات.. لبنان يسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، أن معدل الإصاب بفيروس كورونا وصل 2119 في الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أربعة أشهر.

وكان عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس، قد سجل انخفاضات ملموسة في سبتمبر الماضي، لكن الحالات عاودت ارتفاعها بعد بدء الدراسة.

ووفقًا للوزارة التي أكدت ارتفاع الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، يكون العدد التراكمي للحالات المؤكدة، قد ارتفع إلى 709 آلاف و242 إصابة، حسب “روسيا اليوم”.

يذكر أن الحديث فد كثر عن عودة حظر التجول، بعد اعلان ارتفاع الاصابات بالفيروس في اكثر من بلد عربي.

وأكدت الوزارة في بيانها تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9012 منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير 2020، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 653 ألفا و257 حالة.