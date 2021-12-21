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شاهد.. أول صور لمتحور “أوميكرون” تحت المجهر

شاهد.. أول صور لمتحور “أوميكرون” تحت المجهر
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تواصل – وكالات:

نشر مركز “فيكتور” الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية صورا لسلالة فيروس أوميكرون.

وقالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور” في بيان لها: “تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك”، بحسب روسيا اليوم.

ونوه البيان، بأنه تم في اليوم السادس بعد نقل عدوى الفيروس، فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها.

وأوضح البيان: “بعد تحضير العينة، تم وضع الخلايا في خليط من الراتنجات الايبوكسية، وتم عمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من الممكن مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني”.

 

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