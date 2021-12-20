“غرفة الشرقية” تُعلن عن وظائف براتب 5 آلاف ريال.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الثانوية فما فوق، للعمل في”الدمام، الأحساء”، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
* المسميات الوظيفية:-
1- عاملة انتاج. (5 وظائف – الدمام)
– حاصلة على شهادة الدبلوم.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية.
– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
2- رجل أمن. (الدمام)
– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
3- فني ميكانيكا سيارات. (5 وظائف – الدمام)
– حاصل على شهادة الدبلوم.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– معرفة ممتازة بالمكونات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية للمركبات.
4- سائق/ سائقة توصيل طلبات. (وظيفتان- الدمام)
– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– رخصة قيادة سارية المفعول.
– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
5- مسؤول تحصيل. (الدمام)
– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
– خبرة سابقة في مجال التحصيل.
6- مسؤول فرع. (الأحساء)
– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.
– خبرة سابق في مجال العمل.
– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
* موعد التقديم:-
-التقديم متاح بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/16هـ، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
* طريقة التقديم:-
عبر موقع غرفة الشرقية: