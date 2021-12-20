“غرفة الشرقية” تُعلن عن وظائف براتب 5 آلاف ريال.. رابط التقديم

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أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الثانوية فما فوق، للعمل في”الدمام، الأحساء”، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* المسميات الوظيفية:-

1- عاملة انتاج. (5 وظائف – الدمام)

– حاصلة على شهادة الدبلوم.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

2- رجل أمن. (الدمام)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

3- فني ميكانيكا سيارات. (5 وظائف – الدمام)

– حاصل على شهادة الدبلوم.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– معرفة ممتازة بالمكونات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية للمركبات.

4- سائق/ سائقة توصيل طلبات. (وظيفتان- الدمام)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

5- مسؤول تحصيل. (الدمام)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– خبرة سابقة في مجال التحصيل.

6- مسؤول فرع. (الأحساء)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– خبرة سابق في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

* موعد التقديم:-

-التقديم متاح بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/16هـ، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

* طريقة التقديم:-

عبر موقع غرفة الشرقية:

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