«وقاية» توصي بتجنب السفر خارج المملكة للدول عالية المخاطر

تواصل- فريق التحرير

أوصت هيئة الصحة العامة “وقاية” الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر.

وأضافت أن التوصية جاءت “نظرًا لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض “كوفيد – 19″، وظهور متحور “أوميكرون”، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم”.

وأوصت وقاية أيضا المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص “كوفيد-19” في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

كما أوصت القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها:

1-لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة.

2- تطهير الأيدي باستمرار.

3- عدم المصافحة.

4- أهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية.