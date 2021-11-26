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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال
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تواصل – واس:

أصيب، اليوم عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع ،خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الأهالي الفلسطينين بشكل كثيف، مما أدى لإصابة 19 بـ”المطاط” بينهم مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب في الكتف، وصحفي آخر، والعشرات بالاختناق، وإصابة 2 برضوض إثر وقوعهما.

وتدور المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

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