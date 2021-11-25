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حادث مروع بـ«طريق الهجرة».. 4 وفيات و48 إصابة في تصادم باص وشاحنة (صور)

حادث مروع بـ«طريق الهجرة».. 4 وفيات و48 إصابة في تصادم باص وشاحنة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع على طريق الهجرة بمنطقة المدينة المنورة، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 48 آخرين.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد مساعد السهلي، أن العمليات الإسعافية بالمنطقة تلقت بلاغاً الساعة 23:27 مساء أمس الخميس يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع شاحنة بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 70، نتج عنه 4 وفيات و48 إصابة.

وعلى الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من داخل المنطقة و8 فرق من منطقة مكة المكرمة و3 فرق من منطقة القصيم بمجموع 31 فرقة وفرقتين إسعافيتين تابعة للشؤون الصحية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.

وأضاف أنه عند الوصول إلى الموقع تمت مباشرة 52 حالة، منها 7 إصابات خطيرة، و23 أخرى متوسطة، و18 إصابة بسيطة، و4 حالات وفاة.

وتابع متحدث الهلال الأحمر بالمدينة “أنه تم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافياً في الموقع”.

 

 

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