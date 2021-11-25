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أمريكا تتصدر القائمة.. تعرّف على أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء «كورونا»

أمريكا تتصدر القائمة.. تعرّف على أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء «كورونا»
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تواصل – وكالات :

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 259.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 259.380.413، وإجمالي الوفيات 5.173.924 ، بحسب روسيا اليوم.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.369 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.090.94.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.339 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.043.112.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 466.584 وإجمالي إصابات 34.535.763

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ292.850 وإجمالي إصابات 3.867.976

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 262.733 وإجمالي إصابات 9.270.885

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.931 وإجمالي إصابات 2.226.656.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 144.728 وإجمالي إصابات 10.028.639.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.766وإجمالي إصابات 4.254.443.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.415 وإجمالي إصابات4.954.585

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.280 وإجمالي إصابات 6.092.822

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