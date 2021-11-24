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«أبشر» تعلن آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا وتكشف مبلغ الرسوم

«أبشر» تعلن آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا وتكشف مبلغ الرسوم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، عن آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة إلكترونياً عبر المنصة.

وأضافت أن رسوم الخدمة، هي 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 ريال للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد.

كما أوضحت شروط الخدمة، والتي تمثلت في:

1-تواجد الفرد خارج المملكة.

2- سريان مدة الإقامة شاملا مدة التمديد.

3- عدم مضي أكثر من 60 يوم على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.

وعن طريقة الوصول للخدمة، أوضحت أنها تكون من :

العمالة»  خدمات» التأشيرات» اختيار الفرد المراد التمديد له.

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