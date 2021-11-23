ضبط صاحب فيديو التباهي بالأموال في القصيم

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على مواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر ووثق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر، وتوثيقه لذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن.

وأكد متحدث شرطة القصيم، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة القصيم.