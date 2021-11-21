وظائف إدارية وهندسية شاغرة في عدة مجالات بشركة «زين»

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أعلنت شركة زين (Zain) عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مجالات – وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي تنفيذ المهام الأساسية (3 وظائف).
(Core Delivery Senior Specialist)
2- مدير المبيعات المباشرة وكبار العملاء.
(Direct & VIP Sales Director)
3- مدير علاقات وخدمات الناقل.
(Carrier Relation & Services Director)
4- مدير عام عمليات المبيعات.
(Sales Operations General Manager)
طريقة التقديم:
– للاطلاع على بقية المهام الوظيفية والشروط والتقديم عبر موقع (زين):
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