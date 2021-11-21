الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في عدة مجالات بشركة «زين»

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في عدة مجالات بشركة «زين»
0

تواصل- فريق التحرير: 

أعلنت شركة زين (Zain) عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مجالات – وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تنفيذ المهام الأساسية (3 وظائف).

(Core Delivery Senior Specialist)

2- مدير المبيعات المباشرة وكبار العملاء.

(Direct & VIP Sales Director)

3- مدير علاقات وخدمات الناقل.

(Carrier Relation & Services Director)

4- مدير عام عمليات المبيعات.

(Sales Operations General Manager)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية المهام الوظيفية والشروط والتقديم عبر موقع (زين):

– رابط التقديماضغط هنا:

مواد ذات صلة

لحملة الثانوية فأعلى.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

لحملة الثانوية فأعلى.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في «الجبيل وينبع» لحملة الدبلوم فأعلى

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في «الجبيل وينبع» لحملة الدبلوم فأعلى

لتعزيز علاقتها بالمملكة.. دولة آسيوية تقرر إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول

لتعزيز علاقتها بالمملكة.. دولة آسيوية تقرر إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>