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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مؤتمر الصحة يستعرض الأوضاع العالمية ومؤشرات وباء «كورونا».. غدا

مؤتمر الصحة يستعرض الأوضاع العالمية ومؤشرات وباء «كورونا».. غدا
مؤتمر الصحة وكورونا
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويناقش ما يلي:

1- الأوضاع العالمية.

2- المؤشرات الوبائية.

3- مستجدات اللقاح.

4- أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة.

5- أبرز الإحصائيات الصحية.

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