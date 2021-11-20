مؤتمر الصحة يستعرض الأوضاع العالمية ومؤشرات وباء «كورونا».. غدا

تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويناقش ما يلي:
1- الأوضاع العالمية.
2- المؤشرات الوبائية.
3- مستجدات اللقاح.
4- أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة.
5- أبرز الإحصائيات الصحية.
المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.pic.twitter.com/LWWPZCuPXH
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)November 20, 2021