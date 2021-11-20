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«الأرصاد» تنبه إلى سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق بالمملكة

«الأرصاد» تنبه إلى سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق بالمملكة
الهئية العامة للأرصاد وحماية البيئة
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تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى احتمالية تعرض عدد من مناطق المملكة لسحب رعدية مطيرة تبدأ، بمشيئة الله، من صباح اليوم.

وقال المركز في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر” :” سحب رعدية مطيرة، صباح اليوم، على منطقة المدينة المنورة والرايس والنباه وينبع.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه السحب عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية وأن بداية الإنذار تبدأ اليوم السبت الساعة 8 صباحاً وحتى نهايتها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية (قد تصل الى اقل من 2كم)على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها .

وأكد تقريرالأرصاد أن النشاط في الرياح السطحية يستمر على منطقتي الرياض والشرقية يمتد الى نجران ويصحب بانخفاض في درجات الحرارة ، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير ومنطقة جازان تشمل الاجزاء الساحلية منها ولا يستبعد تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على اجزاء من شمال المملكة.

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