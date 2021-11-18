تطور جديد.. «فيسبوك» تعلن عن قفاز يمكنه لمس الأشياء من مسافة بعيدة

تواصل – وكالات:

قالت شركة “ميتا” – فيسبوك سابقا- إنها في المراحل الأولى من تطوير قفازات “VR” من أجل الانخراط الكامل والشعور بالواقع الافتراضي.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه تم تطوير القفاز بواسطة “Reality Labs”، حيث يصنعون قفازات لمسية وقابلة للتخصيص يمكنها إعادة إنتاج الأحاسيس مثل الملمس والضغط والاهتزاز في الواقع الافتراضي.

وأوضحت الشركة وفق”سبوتنك”، أنه على مدار 7 سنوات تم تطوير القفاز الجديد، وتزويده بتقنيات حديثة تعتمد على تقنية حركة الهواء، عبر أول شريحة معالجة متخصصة في معالجة تلك الحركة بدقة عالية”.

وأشارت “ميتا” إلى أن فريقها البحثي عمل على تطوير نظام متكامل من المؤثرات المرئية والمسموعة والحسية، كي قتنع الجهاز الإدراكي لدى المستخدم بوجود أبعاد ووزن العناصر الافتراضية، داخل العالم الرقمي أمام عينيه داخل النظارة.

كما زود الفريق حسب البيان النموذج الأولي من القفاز بتقنيات تسمح بتتبع حركة يد المستخدم بدقة عالية، بحيث تتمكن النظارة من محاكاة الحركة الحقيقية لليدين داخل الواقع الافتراضي.

وشارك مارك زوكربيرج، مدير الشركة، مقطعاً مصوراً وهو يرتدي القفاز التجريبي عبر حسابه على فيسبوك، ويقوم بتجربته مع بعض الألعاب من بينها الشطرنج.