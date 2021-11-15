له ولاية على مسن ويتصدق من ماله.. ما صحة ذلك؟

تواصل- فريق التحرير

يقوم بعض الأشخاص ممن له ولاية على كبير في السن بالتصدق من ماله، دون أن يدري صحة أو خطأ هذا الفعل.

الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام تعرض لهذه المسألة، حيث كتب على حسابه في تويتر قائلا :” من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أن من له ولاية على كبير في السن ذهب أو ضعف الضبط عنده : يتصدق عنه من ماله”.

وأضاف أن هذا لا يجوز، لكونه لا يملك ذلك ،وإنما هو كولي اليتيم لا يقرب مال هذا الكبير إلا بالتي هي أحسن، كأن ينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته، أما التبرعات من صدقات وغيرها فليس له ذلك.