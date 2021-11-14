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فيديو متداول.. صاعقة رعدية تضرب طريقاً جنوب جدة وسط سير المركبات

فيديو متداول.. صاعقة رعدية تضرب طريقاً جنوب جدة وسط سير المركبات
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#فيديو_متداول

صاعقة رعدية تضرب طريقاً جنوب جدة وسط سير المركبات

شاهد الفيديو هنا:

#جده_الان #امطار_جدة #جدة

 

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول صاعقة رعدية وهي تضرب طريقاً سريعاً جنوب جدة اليوم الأحد.

وأظهر الفيديو عدداً من السيارات وهي تسير على الطريق وسط الأمطار الغزيرة التي تشهدها جدة، وفجأة ضربت الصاعقة الرعدية الطريق، ولكنها لم تصب أي سيارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ثول وجدة ورابغ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وكذلك السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة مساءً.

 

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