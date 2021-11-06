الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عنف مفرط.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء في أمريكا

عنف مفرط.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء في أمريكا
0

تواصل – وكالات؛

أوضحت الشرطة الأمريكية، في بيان لها، أن رجلاً اشتعلت فيه النيران بعد أن استخدم عناصرها صاعقاً كهربائياً لتوقيفه، وهو في حالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت صحيفة “تايمز يونيون” إن رجلاً يبلغ من العمر 29 عاما دخل إلى مركز شرطة قرية كاتسكيل، واندلعت مواجهة بينه والضباط المناوبين.

وقال رئيس مركز الشرطة ديف دارلينغ للصحيفة إن “الضباط استخدموا صاعقا لإخضاع الرجل، الذي كان قد صب للتو المعقم على يديه، ومن ثم اشتعلت النيران فيه”، مضيفا أن “عناصر المركز كانوا على معرفة بالرجل من لقاءات سابقة”.
وأوضح “أعتقد أنهم كانوا خائفين من أنه سيؤذي نفسه، وهذا ما بدأه”.
وبينت الصحيفة إلى أن المصاب نقل إلى مركز الحروق التابع لمركز ويستشستر الطبي، وهو في حالة خطيرة.

مواد ذات صلة

رغم مناعتها القوية.. كورونا ينتقل إلى الضباع وهذه هي الأعراض

رغم مناعتها القوية.. كورونا ينتقل إلى الضباع وهذه هي الأعراض

يجري حفل زفافه في العناية المركزة  بعد تعافيه من كورونا مباشرة

يجري حفل زفافه في العناية المركزة  بعد تعافيه من كورونا مباشرة

انطلاق تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا بالولايات المتحدة

انطلاق تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا بالولايات المتحدة

عنف مفرط.. تشاجر مع موظف بمحل تجاري فألقى عليه قنبلة مولوتوف (فيديو)

عنف مفرط.. تشاجر مع موظف بمحل تجاري فألقى عليه قنبلة مولوتوف (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>