عنف مفرط.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء في أمريكا

تواصل – وكالات؛

أوضحت الشرطة الأمريكية، في بيان لها، أن رجلاً اشتعلت فيه النيران بعد أن استخدم عناصرها صاعقاً كهربائياً لتوقيفه، وهو في حالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت صحيفة “تايمز يونيون” إن رجلاً يبلغ من العمر 29 عاما دخل إلى مركز شرطة قرية كاتسكيل، واندلعت مواجهة بينه والضباط المناوبين.

وقال رئيس مركز الشرطة ديف دارلينغ للصحيفة إن “الضباط استخدموا صاعقا لإخضاع الرجل، الذي كان قد صب للتو المعقم على يديه، ومن ثم اشتعلت النيران فيه”، مضيفا أن “عناصر المركز كانوا على معرفة بالرجل من لقاءات سابقة”.

وأوضح “أعتقد أنهم كانوا خائفين من أنه سيؤذي نفسه، وهذا ما بدأه”.

وبينت الصحيفة إلى أن المصاب نقل إلى مركز الحروق التابع لمركز ويستشستر الطبي، وهو في حالة خطيرة.