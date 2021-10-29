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خبراء يتوقعون عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

خبراء يتوقعون عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات
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تواصل – وكالات :

توقع عدد من الخبراء حدوث عاصفة شمسية، من شأنها أن تضرب الأرض مباشرة خلال ساعات، وذلك بعد أن حذرت وكالة ناسا من انفجار كبير من الشمس.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، فقد وصف مسؤولو ناسا الانفجار الشمسي بأنه توهج شمسي مهم، مضيفين أنه قد تم توثيقه بفيديو في الوقت الفعلي بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء.

وتوقع الخبراء، أن هذا التوهج الشمسي قد يضرب الأرض خلال يوم غد السبت أو يوم الأحد، وقد يتسبب التوهج بالفعل في إحداث بعض الفوضى، بما في ذلك تعتيم راديو مؤقت ولكنه قوي في جزء من أمريكا الجنوبية.

واندلع توهج شمسي كبير من الشمس الليلة الماضية في أقوى عاصفة شوهدت في دورة الطقس الحالية، وأطلقت ما يعرف باسم التوهج الشمسي من فئة X1، وهو أقوى توهج من نوعه بلغ ذروته في الساعة 3:30 مساء، وفقاً للتقارير.

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