توجيه مهم من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت التجارية

تواصل – فريق التحرير:

شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أهمية التأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا.

وقالت الشؤون البلدية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، “عزيزي صاحب المنشأة .. لتتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشأة على تطبيق توكلنا”.

وفي وقت سابق، حدد تطبيق توكلنا، إجراءات إثبات الحالة الصحية لمن لا يمتلكون هاتف ذكي ومن أبرزهم كبار السن.

وأوضح توكلنا أن كبير السن الذي ليس لديه جوال ذكي يمكن تسجيله في تطبيق توكلنا، وعند الحاجة لإثبات حالته الصحية، يمكن لأحد المرافقين الذي يمتلك هاتف ذكي الدخول لحساب كبير السن لعرض حالته الصحية.

وبدأ تطبيق التحديثات الجديدة على تطبيق توكلنا في 10 أكتوبر الجاري، والتي أصبحت فيها حالة “محصّن” لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط، حيث تشمل حالة محصن من حصل على جرعة واحدة من لقاح جانسن، لتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة، وفقًا لتطبيق توكلنا.

بينما تشمل حالة محصن من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليًا ساينوفارم وسينوفاك) وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا) لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

في سياق متصل، لا تشمل حالة محصن، من حصل على جرعة واحدة وتعافی قبل أو بعد تاريخ الجرعة، أو حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو مودرينا، أما في حالة لم يأخذ الجرعة الثانية بعد 90 يومًا، تتحول بعدها إلى “لم تثبت إصابته” وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.