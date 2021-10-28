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إجراءات جديدة.. إتمام عقود الزواج لحظياً عبر بوابة وزارة العدل

إجراءات جديدة.. إتمام عقود الزواج لحظياً عبر بوابة وزارة العدل
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العدل خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا، عبر بوابتها.

وتهدف الخدمة إلى:

1-سرعة المصادقة على عقود الزواج لحظيا.

2- سرعة تحديث حالة طرفي العقد، لدى الأحوال المدنية لحظيا.

3- اختصار وقت عقد الزواج من المأذون.

أما خطوات الإجراءات فتتمثل في:

1-قيام المستفيد بإدخال البيانات الأساسية عبر بوابة الوزارة.

2- تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.

3- مراجعة الطلب، والتحقق من اكتمال المتطلبات.

4- مصادقة الأطراف على الوثيقة.

5- إشعار صاحب الطلب، بإمكانية التوجه ومقابلة المأذون.

6- يتحقق المأذون من المتطلبات بشكل نهائي، وسماع موافقة الزوجة على عقد الزواج شفهيا، وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني.

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