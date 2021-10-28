إجراءات جديدة.. إتمام عقود الزواج لحظياً عبر بوابة وزارة العدل

تواصل – فريق التحرير:
أطلقت وزارة العدل خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا، عبر بوابتها.
وتهدف الخدمة إلى:
1-سرعة المصادقة على عقود الزواج لحظيا.
2- سرعة تحديث حالة طرفي العقد، لدى الأحوال المدنية لحظيا.
3- اختصار وقت عقد الزواج من المأذون.
أما خطوات الإجراءات فتتمثل في:
1-قيام المستفيد بإدخال البيانات الأساسية عبر بوابة الوزارة.
2- تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.
3- مراجعة الطلب، والتحقق من اكتمال المتطلبات.
4- مصادقة الأطراف على الوثيقة.
5- إشعار صاحب الطلب، بإمكانية التوجه ومقابلة المأذون.
6- يتحقق المأذون من المتطلبات بشكل نهائي، وسماع موافقة الزوجة على عقد الزواج شفهيا، وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني.