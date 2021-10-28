سطو على مرفق عام بالقصيم.. وتحرك عاجل من الشرطة

تواصل- فريق التحرير:

شهدت منطقة القصيم عملية سطو مسلح على مرفق عام، وسرقة مواد قابلة للتدوير.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات والقبض على الجناة بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، و آخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف المقدم السحيباني، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.