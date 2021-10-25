الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تفاصيل جديدة عن واقعة تعرض طفل لهجوم «كلاب ضالة» في حي البوادي بتبوك

تفاصيل جديدة عن واقعة تعرض طفل لهجوم «كلاب ضالة» في حي البوادي بتبوك
0

تواصل – فريق التحرير:

روى خال الطفل “علي” الذي تعرض لهجوم من كلاب ضالة في حي البوادي بتبوك، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال أحمد البلوي خال الطفل بحسب “العربية نت”: “إن ابن أخته البالغ من العمر 10 سنوات، خرج بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من منزلهم، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه”.

وأوضح البلوي، أنه كان جالساً في فناء منزله، وما هي إلا لحظات حتى سمع صرخات “علي” مستنجداً بهم لإنقاذه.

وأكد أنه هرع على الفور مسرعاً، وحين حاول إنقاذه هاجمته مجموعة من الكلاب، لكنه استطاع حمل الطفل والهروب إلى المنزل.

وأوضح أن الطفل أصيب بعدة جروح في يده ورجله جراء عضات الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أكد أنه لا يزال يعيش حالة رعب وخوف.

وكان  أمين منطقة تبوك، المهندس درويش الغامدي، قد وجه الفرق المختصة بالانتقال فوراً إلى الموقع الذي شهد هجوم كلاب ضالة على طفل وتكثيف العمل للتخلص من هذه الكلاب.

 

أخبار متعلقة

 

مواد ذات صلة

توجيه عاجل من أمين تبوك بعد تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة بحي البوادي

توجيه عاجل من أمين تبوك بعد تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة بحي البوادي

كلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.. وشبان ينقذونه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

كلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.. وشبان ينقذونه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

هاجمه 15 كلباً مفترساً.. والد ضحية الكلاب الضالة بالهفوف يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

هاجمه 15 كلباً مفترساً.. والد ضحية الكلاب الضالة بالهفوف يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كلاب ضالة تهاجم أحياء وأسواق الطائف.. والأمانة تعلق (فيديو)

كلاب ضالة تهاجم أحياء وأسواق الطائف.. والأمانة تعلق (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة