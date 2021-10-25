تفاصيل جديدة عن واقعة تعرض طفل لهجوم «كلاب ضالة» في حي البوادي بتبوك

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روى خال الطفل “علي” الذي تعرض لهجوم من كلاب ضالة في حي البوادي بتبوك، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال أحمد البلوي خال الطفل بحسب “العربية نت”: “إن ابن أخته البالغ من العمر 10 سنوات، خرج بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من منزلهم، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه”.

وأوضح البلوي، أنه كان جالساً في فناء منزله، وما هي إلا لحظات حتى سمع صرخات “علي” مستنجداً بهم لإنقاذه.

وأكد أنه هرع على الفور مسرعاً، وحين حاول إنقاذه هاجمته مجموعة من الكلاب، لكنه استطاع حمل الطفل والهروب إلى المنزل.

وأوضح أن الطفل أصيب بعدة جروح في يده ورجله جراء عضات الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أكد أنه لا يزال يعيش حالة رعب وخوف.

وكان أمين منطقة تبوك، المهندس درويش الغامدي، قد وجه الفرق المختصة بالانتقال فوراً إلى الموقع الذي شهد هجوم كلاب ضالة على طفل وتكثيف العمل للتخلص من هذه الكلاب.

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