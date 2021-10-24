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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمدينة الرياض.

وأشارت المستشفى إلى ان التقديم مقصور على المواطنين فقط.

وإليكم الوظائف المتاحة والشروط:

1- مدير العلاقات العامة.

(Public Relations Manager)

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الإعلام أو إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن (6) سنوات مع البكالوريوس و (4) سنوات مع الماجستير؛ منها (2) سنوات في مناصب إدارية.

– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– معرفة الحاسب وتطبيقات MS-Office.

 

2- منسق ثاني (Coordinator II)

الدور الوظيفي:

– المشاركة في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لإدارة الشراكات والمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى رفيع بالإضافة للإشراف على إعداد الميزانية للمجالات المخصصة ومراقبة النفقات.

المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم في تخصصات: (إدارة أعمال / إدارة مستشفيات أو ما يعادلها (يفضل البكالوريوس).

– خبرة سنتان مع الدبلوم، ولا يشترط الخبرة مع البكالوريوس.- على دراية بالتخطيط والتقنيات الكمية (أساسي).

– مهارات إعداد التقارير والمذكرات وجداول البيانات وما إلى ذلك.

– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– معرفة الحاسب وتطبيقات MS-Office وكذلك أدوات / برامج إدارة المشاريع مثل (MS project).

التقديم:

يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل إستخدام متصفح Firefox).

– للتسجيل في بوابة التوظيف: اضغطهنــا

تظهر الوظائف بعد التسجيل في بوابة التوظيف.

– للاطلاع على تفاصيل ومتطلبات الوظيفة (بعد التسجيل):

1- مدير العلاقات العامة:

– (اضغط هنا)

2- منسق ثاني:

– (اضغط هنا)

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