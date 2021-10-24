وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

تواصل- فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمدينة الرياض.
وأشارت المستشفى إلى ان التقديم مقصور على المواطنين فقط.
وإليكم الوظائف المتاحة والشروط:
1- مدير العلاقات العامة.
(Public Relations Manager)
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الإعلام أو إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن (6) سنوات مع البكالوريوس و (4) سنوات مع الماجستير؛ منها (2) سنوات في مناصب إدارية.
– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– معرفة الحاسب وتطبيقات MS-Office.
2- منسق ثاني (Coordinator II)
الدور الوظيفي:
– المشاركة في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لإدارة الشراكات والمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى رفيع بالإضافة للإشراف على إعداد الميزانية للمجالات المخصصة ومراقبة النفقات.
المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم في تخصصات: (إدارة أعمال / إدارة مستشفيات أو ما يعادلها (يفضل البكالوريوس).
– خبرة سنتان مع الدبلوم، ولا يشترط الخبرة مع البكالوريوس.- على دراية بالتخطيط والتقنيات الكمية (أساسي).
– مهارات إعداد التقارير والمذكرات وجداول البيانات وما إلى ذلك.
– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– معرفة الحاسب وتطبيقات MS-Office وكذلك أدوات / برامج إدارة المشاريع مثل (MS project).
التقديم:
يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل إستخدام متصفح Firefox).
– للتسجيل في بوابة التوظيف: اضغطهنــا
تظهر الوظائف بعد التسجيل في بوابة التوظيف.
– للاطلاع على تفاصيل ومتطلبات الوظيفة (بعد التسجيل):
1- مدير العلاقات العامة:
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2- منسق ثاني:
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