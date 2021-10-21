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بعد عامين من التوقف.. العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع المملكة

بعد عامين من التوقف.. العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع المملكة
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تواصل- وكالات:

بعد عامين من توقف الرحلات الجوية بين العراق والمملكة بسبب أزمة جائحة كورونا، أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة مرة أخرى بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن وزارة النقل أنه تقرر استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة وحكومة المملكة لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين.

 

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