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مراقب يرفض رشوة 100 ألف ريال لصرف النظر عن مخالفة عمالة آسيوية.. تعرّف على التفاصيل

مراقب يرفض رشوة 100 ألف ريال لصرف النظر عن مخالفة عمالة آسيوية.. تعرّف على التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

كرم معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صباح أمس بمقر الوزارة في الرياض مأمور ضبط قضائي بالوزارة لرفضه قبول رشوة مقابل صرف النظر عن مخالفة عمالة مخالِفة من جنسية آسيوية تزور بلد المنشأ لأجهزة قص الرخام.

وتعود التفاصيل إلى اشتباه مراقب الوزارة بأحد المستودعات الواقعة بشرق الرياض أثناء جولة تفتيشية، وبتفتيش المقر اتضح تورط عمالة مخالفة في غش وتضليل المستهلكين وتزوير بلد المنشأ لعدد من أجهزة قص الرخام المصنعة في “الصين” وتزوير بلد المنشأ ليكون “ألمانيا” وتقليد علامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى تزوير بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بعدد من منتجات أدوات ترشيد المياه.

وبمباشرة القضية عرض المسؤول عن العمالة على مراقب الوزارة تسليمه مبلغ 100 ألف ريال وهاتف محمول مقابل صرف النظر عن المخالفة، وبناء عليه تم التنسيق مع الجهة المختصة وضبط المخالفين بعد كمين محكم وبحوزتهم كامل المبلغ نقداً وإحالتهم إلى الجهات المختصة​ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وقدم معالي وزير التجارة شكره وتقديره للمراقب الميداني وفريق الضبط كاملاً، مشيداً بجهود مراقبي الوزارة المتميزة في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة “التجارة” على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من ثبت تورطه في مخالفة أنظمة حماية المستهلك.

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