الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تقليص التباعد في المدارس إلى 30 سم

تقليص التباعد في المدارس إلى 30 سم
حضور أعداد قليلة في اليوم الأول
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث “وقاية”، عن تقليص التباعد في المدارس إلى 30 سم، وإلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من حالة “توكلنا”.

كما أشار إلى السماح بعودة البوفيهات في المطاعم وغيرها داخل المدارس، مؤكدًا أن فيروس كورونا لم يشهد متحورات جديدة تدعو للقلق حتى الآن، ونعمل على صياغة بروتوكولات شاملة وواضحة لمواجهة الجائحة.

ويأتي ذلك في ظل تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورنا.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي ، قال إن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليونا، وأكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا، و “بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

مواد ذات صلة

توجيه مهم من «التعليم» للمدارس بشأن درجات أعمال السنة للطلاب

توجيه مهم من «التعليم» للمدارس بشأن درجات أعمال السنة للطلاب

جاهزية استقبال المصلين وخطة استقبال المعتمرين بالحرمين بمؤتمر الصحة.. الأحد

جاهزية استقبال المصلين وخطة استقبال المعتمرين بالحرمين بمؤتمر الصحة.. الأحد

هل الشرب في «علب البلاستيك» يسبب السرطان؟ الصحة تجيب

هل الشرب في «علب البلاستيك» يسبب السرطان؟ الصحة تجيب

«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» و41 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» و41 حالة تعافي وحالتي وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>