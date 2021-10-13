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ضباب يحجب الرؤية على الطرق بالشرقية.. و«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات

ضباب يحجب الرؤية على الطرق بالشرقية.. و«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب التقلبات الجوية وتكون الضباب، خلال الساعات المقبلة.

وقالت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية  في كلٍّ من الطرق التالية ( الأحساء -البطحاء – الجبيل- الخبر- الدمام-الظهران- العديد- القطيف-سلوى) ، نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية”.

وناشدت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع قائدي المركبات أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع .

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