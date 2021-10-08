ربح المال من المشي.. 5 تطبيقات تمنحك المال مقابل كل خطوة

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يمارس الكثيرون المشي للحفاظ على صحتهم وهو الدافع الأول للمداومة على هذه الرياضة، ولكن لا يعلم البعض أنهم بإمكانهم كسب بعض المال مقابل ممارسة هذه الرياضة .

فإذا كنت شخصًا رياضيًا وتحب الحركة، فلماذا لا تسعى لكسب المال من المشي أو الجري؟

لذلك، وبغض النظر عن هواياتك، يمكن أن تكون التطبيقات الموجودة في هذه القائمة طريقة ممتعة لكسب بعض المال، حيث يمكنك المشي مع أصدقائك أو عائلتك أو بمفردك.

إليك أفضل 5 تطبيقات لكسب المال عن طريق المشي:

تطبيق “Sweatcoin”.. دولار مقابل المشي مسافة 4 كلم

ويُعد التطبيق الأشهر على الإطلاق، ويدفع للمستخدم دولارا أمريكيا مقابل المشي مسافة 4 كلم، ويتم تحويل رصيد المستخدم عبر بنك “PayPal” الإلكتروني.

تطبيق “Rover”.. امش واربح المال

ويعرض التطبيق الحصول على دخل قد يصل إلى 20 دولاراً، بمجرد أن تمارس رياضة المشي أو التنزه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً.

تطبيق “StepBet”.. مكافآت تصل إلى 40 دولاراً

يقوم المشارك عبر ربط التطبيق بأجهزة تتبع اللياقة البدنية كساعة أبل أو سوار جوجل الرياضي؛ بالدخول في سباق يستمر لمدة 6 أسابيع، حيث يحقق مبلغاً من المال يصل إلى 40 دولاراً عند تحقيقه عدد الكيلومترات المطلوب.

تطبيق “Healthywage”.. اخسر الوزن الزائد واربح جائزة تصل إلى 10 آلاف دولار

يساعد التطبيق الفريد من نوعه من يعانون من السمنة والبدانة على خسارة الوزن، وذلك عبر تحفيزهم لربح الجائزة الكبرى التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار بعد الفوز في 10 تحديات تحددها حاسبة خاصة بالتطبيق.

تطبيق “DoorDash “.. توصيل الطلبات بطريقة صحية

يشجع التطبيق عمال توصيل الطلبات على ممارسة الرياضة، حيث يشترط أن يقوم العامل بتوصيل الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية مشياً على القدمين أو عبر ركوب الدراجة.