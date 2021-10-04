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مناوشات طريفة.. «تويتر» يرحب بالهاربين من أعطال «واتساب» والأخير يفاجئه بالتعليق

مناوشات طريفة.. «تويتر» يرحب بالهاربين من أعطال «واتساب» والأخير يفاجئه بالتعليق
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تواصل- فريق التحرير:

فاجأ الحساب الرسمي لموقع “تويتر” الجميع بتغريدة تبدو أنها “كيدية ساخرة”، يرحب فيها بالجميع، وهم الذين فروا من “واتساب” بعد تعطله بشكل كامل.

وقال “تويتر” في تغريدته، : “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.

وكانت المفاجأة، في دخول حساب “واتساب” على الخط والتعليق لإثبات تواجده، حيث كتب :” hello – مرحبًا”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التغريدة والرد، معتبرين أنها مناوشات طريفة بين التطبيقين.

وضرب عطل مفاجئ، مساء اليوم، مواقع فيسبوك، وواتساب، وانستقرام كليًا، فيما تعطل جوجل وأمازون، وتويتر جزئيًا بسبب ضغط المستخدمين.

وتسبب العطل المفاجئ الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي، في تراجع أسهم فيسبوك بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع إنستغرام وواتساب.

كما تراجعت أسهم تويتر بواقع 6,65% بعد تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

وشمل التعطل الثلاث مواقع في مناطق على مستوى العالم اليوم الإثنين، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

وأشار موقع “داون تراكر” إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وقالت الشركة إنها “على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك”، وإنها تعمل على استعادة الخدمة.

وأشار موقع “داون تراكر” إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وقالت الشركة إنها “على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك”، وإنها تعمل على استعادة الخدمة.

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