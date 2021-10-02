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تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. قتل مئات الأطفال والنساء على مدار 6 سنوات بمأرب

تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. قتل مئات الأطفال والنساء على مدار 6 سنوات بمأرب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات واسعة ارتكبتها مليشيا الحوثي على مدار ست سنوات في العديد من المديريات بمحافظة بمأرب، ما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، قد أصدر تقريراً حقوقياً يوثق ضحايا القصف الصاروخي والمدفعي ومخلفات الحرب الحوثية على مأرب خلال الفترة منديسمبر 2014 وحتى يونيو 2021.

وجاء رصد التقرير، بناءً على عملية تقصي للحقائق تستند لمعايير الرصد والتوثيق الدولية.

ووثق الفريق القائم على إعداد التقرير مقتل440 مدنيا بينهم61 طفلا و37 امرأة و29 مسنا وإصابة 914  بينهم(124) طفلا و(73) امرأة و(60) مسنا، جراء أعمال القصف الصاروخي التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين وغيرها.

كماسجل الفريق عدد 678 حالة قتل وإصابة تعرض لها مدنيين من أبناء محافظة مأرب جراء حوادث انفجار الألغام العبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها وخلفتها ميليشيا الحوثي ومن بين الضحايا 109 أطفال و22 امرأة و15 مسنا موزعين على عدد 11 مديرية بالمحافظة.

كما حذّر التقرير من ازدياد الوضع الإنساني سواء وتفاقم معاناة السكان الأصليين والنازحين على حد سواء داخل مدينة مأرب وباقي المناطق والمديريات الخاضعة لسيطرة الشرعية، مع كل يوم تتصاعد فيه وتيرة العمليات العسكرية في المحافظة.

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