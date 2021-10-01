الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. انفجار جهاز «سامسونج» الجديد بعدما سقط من يد صاحبه

شاهد.. انفجار جهاز «سامسونج» الجديد بعدما سقط من يد صاحبه
0

تواصل – وكالات:

وثق أحد مستخدمي أجهزة سامسونج، لحظة انفجار الجهاز الجديد القابل للطي، بعدما سقط من جيبه.

وقال موثق الفيديو ويدعى، كريستيان إنه كان يستعد لحزم الجهاز لإعادته للإصلاح في سامسونغ بعد سقوطه من دراجته وتحطم شاشته.

لكن أثناء ذلك انفجر الجهاز وبدأ الدخان يتصاعد منه، ولحسن الحظ لم يصب كريستيان بأذى، حتى الآن يبدو أن هذا حادثاً فردياً إذ لم ترد تقارير عن تكراره في الهاتف الجديد.

وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفي “Galaxy Z Fold 3” و”Galaxy Z Flip 3″، وهما هاتفان ذكيان جديدان مع شاشات قابلة للطي.

ويحتوي جهاز “Fold 3” على شاشة “AMOLED” رئيسية مقاس 7.6 بوصة، بينما يحتوي “Flip 3” على شاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث متكيف للشاشة يبلغ 120 هرتزا.

 

مواد ذات صلة

«سامسونغ» تكشف عن نموذجي هاتف «قابل للطي»

«سامسونغ» تكشف عن نموذجي هاتف «قابل للطي»

«موتورولا » تطرح النسخة الذكية من الهاتف الأيقوني «رازر»

«موتورولا » تطرح النسخة الذكية من الهاتف الأيقوني «رازر»

بعد بداية «فاشلة».. إطلاق «سامسونج جالاكسي فولد» القابل للطي خلال أيام

بعد بداية «فاشلة».. إطلاق «سامسونج جالاكسي فولد» القابل للطي خلال أيام

قبل الإعلان عنه رسميًّا.. هذه أبرز تسريبات هاتف «جالكسي إس 10»

قبل الإعلان عنه رسميًّا.. هذه أبرز تسريبات هاتف «جالكسي إس 10»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة