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توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن سلامة «القهوة» بالتقرير السنوي

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن سلامة «القهوة» بالتقرير السنوي
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 تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن المخالفات المرصودة حول القهوة في التقرير السنوي لا تشكل خطراً على المستهلك، وليس لها علاقة بسلامة المنتج إنما تركزت في عدم وجود تصنيف عليه ونقص بعض البيانات الايضاحية على الغلاف الخارجي.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إن نسبة منتجات القهوة المخالفة الواردة في تقريرها السنوي لعام 2020م، والتي بلغت 80٪ لا تتعلق بسلامة المنتج.

وأشارت إلى أن “أن جميع المخالفات المرصودة لا تتعلق بسلامة المنتج ولا يوجد ما يشكل خطراً على المستهلك، وأن المخالفات تركزت في عدم وجود تصنيف على المنتج، ونقص بعض البيانات الإيضاحية في بطاقة المنتج”.

وشددت الهيئة على حرصها فيما يتعلق بفحص جميع المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها ابتداء من بلد الصنع، مروراً بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وحتى وصولها إلى المستودعات، إضافة إلى مراقبة مفتشيها لجميع المصانع الغذائية في مناطق المملكة كافة لضمان سلامة المنتجات، حرصاً منها على سلامة المستهلك.

 

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