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توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل الى 3 أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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