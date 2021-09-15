«سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات والخبرات :
– درجة البكالوريوس ويفّضل الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات، منها خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المنتجات.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الأن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي ، يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة: اضغط هنا