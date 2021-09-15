الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

«سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات والخبرات :
– درجة البكالوريوس ويفّضل الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات، منها خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المنتجات.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الأن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي ، يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة: اضغط هنا

مواد ذات صلة

«مجموعة البحري» تعلن عن توفر ظائف إدارية شاغرة

«مجموعة البحري» تعلن عن توفر ظائف إدارية شاغرة

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>