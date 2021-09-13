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وكيل الصحة «عسيري»: ما زلنا في الجائحة ولكننا «قاب قوسين» من الخروج منها

وكيل الصحة «عسيري»: ما زلنا في الجائحة ولكننا «قاب قوسين» من الخروج منها
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تواصل – فريقا لتحرير:

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه يتم يومياً فحص ما يقارب 40 ألف عينة لمسحات كورونا.

وقال عسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نقترب من الخروج من الجائحة -بإذن الله -التي ما زلنا فيها، ولا يفصلنا عنه سوى “قاب قوسين”.

وقال الانخفاض المذهل لفيروس كورونا “كوفيد 19″، يعزى بعد فضل الله إلى عدة إجراءات اتخذتها الدولة، وأثبتت نجاحها؛ منها عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة، واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية، ثم تسارع التغطية بالجرعة الثانية بالتزامن مع انتشار متحور دلتا مما منع حدوث موجة جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن إحصائية مستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 5 حالات وفاة، وعدد 75 حالة مؤكدة، وتعافي 66 حالة.

فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2295 حالة منها 481 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

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