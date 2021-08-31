ضبط عصابات امتهنت التزوير والسطو المسلح وسرقة المركبات وعمال محطات الوقود (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن العام من كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها خلال الفترة الماضية، حيث تم

ضبط ثلاثة مقيمين وامرأة، في الرياض، ارتكبوا جريمة تزوير الشهادات الخاصة بفحص فيروس كورونا “كوفيد 19″، والمتاجرة بها.

وفي الرياض أيضا تم ضبط ستة مواطنين ارتكبوا 12 جريمة تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة أجزاء منها، وما تحويه من مقتنيات شخصية.

كما تم ضبط ثلاثة مواطنين ونازح ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وكذلك تم الإطاحة بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة قاموا بتعبئة الوقود ولاذوا بالهرب دون دفع القيمة وتوثيق ذلك ونشره.

وفي جدة تم القبض على مواطن تورط بارتكاب 6 جرائم تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت 204 ألف ريال.