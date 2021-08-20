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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم

لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم
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تواصل – فيرق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات عامة وتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– مدير مركز الخدمات المساندة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تربية خاصة، أو تخصص طبي).

– مدرب نطق وتخاطب: شهادة البكالوريوس في تخصص تربية خاصة مسار اضطرابات النطق والكلام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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