لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات عامة وتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– مدير مركز الخدمات المساندة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تربية خاصة، أو تخصص طبي).

– مدرب نطق وتخاطب: شهادة البكالوريوس في تخصص تربية خاصة مسار اضطرابات النطق والكلام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)