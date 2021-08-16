التحول التقني تطلق متجرها الإلكتروني للخدمات الرقمية والحلول البرمجية 

أعلنت شركة التحول التقني الشركة الرائدة في تقديم أفضل الخدمات التقنية للقطاع غير الربحي عبر المبادرات والحلول الرقمية بهدف التمكين التقني للقطاع

عن اطلاق استراتيجيتها الجديدة من خلال حملة “الأول تحوَّل” والتي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تنبثق استراتيجيتها من واقع احتياج منظمات القطاع غير الربحي، والتي تساهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تهيئة البيئة التقنية المساندة للقطاع، وفتح أبواب الشراكات مع مختلف القطاعات من أجل تسخير التقنية في تنمية المجتمع.

وتتمركز عناصر استراتيجيتها في: تيسير الاستثمار الرقمي، ورفع النضج الرقمي، وتعزيز الحلول الرقمية، ورفع كفاءة تمويل الحلول الرقمية.

ودشنت التحول التقني عبر هذه الحملةمتجر التحول التقنيوالذي يعد باكورة استراتيجيتها الجديدة، والذي يضمعدةخدمات رقمية وحلول برمجيةتتميز بتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وسهولة الاستخدام وبأقل التكاليف وفقاً لاحتياج المنظمات ومع توفر الدعم الفني المستمر .

وأعلنت التحول التقني شراكتها مع “شركة الاتصالات السعودية STC ” والتي تتضمن التعاون في عدة مجالات أبرزها منح اشتراكات منتجات التحول التقني للمنظمات غير الربحية، وذلكمن خلال منصة الاستدامة للحصول على خصومات واشتراكات مجانية لمدة سنة ومميزات إضافية أخرى .

وكما أعلنت التحول التقني اعتمادها وحصولها علىشهادة المنشآت الاجتماعيةمؤخراً فإن منتجات الشركة تتميز بتوفر حلول رقمية متطورة ملائمة للأعمال ومعززة لأثرها الاجتماعي ، وأبرز تلك المنتجات

منصة تك منصة التدريب منصة الويبينار منصة الاستشارات منصة الفعاليات منصة CSP لتطبيقات الأعمال السحابية منصة تكسوب

وتساعد تلك المنتجات المنظمات على إدارة الأعمال بسهولة و باسعار منافسة .. للاطلاع على جميع الخدمات الرقمية والحلول البرمجيةانقر هنا

ولأن الأول تحول لابد من التغيير وتحول الأعمال إلى برمجيات لتطوير الأعمال وتسهيل المهام .