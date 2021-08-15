«استشاري» يحذر من خطورة التدخين السلبي على الأطفال.. أمراض قاتلة (فيديو)

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حذر استشاري طب الأطفال، الدكتور محمد حبيب الله قاري، من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال.

وقال “قاري” خلال “برنامج 120” على قناة الإخبارية، إن التدخين السلبي يصيب الشخص بنفس الأمراض التي تصيب المدخن الإيجابي، مشيرًا إلى أنه يتوفى سنويًّا 8 ملايين مدخن، منهم مليون و200 ألف من التدخين السلبي.

وأضاف الدكتور محمد قاري أن التدخين سواء السلبي أو الإيجابي يصيب الشخص بأمراض الرئة والقلب والشرايين والسرطان.

وأكد قاري، أن الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار بالتدخين السلبي، وأنه يعد تعرضهم للتدخين السلبي جريمة في حقهم.