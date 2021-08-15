الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«استشاري» يحذر من خطورة التدخين السلبي على الأطفال.. أمراض قاتلة (فيديو)

«استشاري» يحذر من خطورة التدخين السلبي على الأطفال.. أمراض قاتلة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري طب الأطفال، الدكتور محمد حبيب الله قاري، من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال.

وقال “قاري” خلال “برنامج 120” على قناة الإخبارية، إن التدخين السلبي يصيب الشخص بنفس الأمراض التي تصيب المدخن الإيجابي، مشيرًا إلى أنه يتوفى سنويًّا 8 ملايين مدخن، منهم مليون و200 ألف من التدخين السلبي.

وأضاف الدكتور محمد قاري أن التدخين سواء السلبي أو الإيجابي يصيب الشخص بأمراض الرئة والقلب والشرايين والسرطان.

وأكد قاري، أن الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار بالتدخين السلبي، وأنه يعد تعرضهم للتدخين السلبي جريمة في حقهم.

مواد ذات صلة

معرضاً حياته والآخرين للخطر.. «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط

معرضاً حياته والآخرين للخطر.. «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط

طبيب يحذر من خطورة تأثير «التدخين السلبي» على الطفل (فيديو)

طبيب يحذر من خطورة تأثير «التدخين السلبي» على الطفل (فيديو)

«وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ».. تلاوة للشيخ «الجهني» بالمسجد الحرام

«وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ».. تلاوة للشيخ «الجهني» بالمسجد الحرام

«الجوازات» تستكمل جميع التجهيزات لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج

«الجوازات» تستكمل جميع التجهيزات لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>