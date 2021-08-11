سفارة المملكة في سويسرا توجه رسالة مهمة للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة المملكة في سويسرا، اليوم الأربعاء، رسالة مهمة للمواطنين الراغبين في السفر إلى سويسرا.

وقالت السفارة، عبر حسابها في “تويتر: “ترحب سفارة المملكة في سويسرا بكافة المواطنين السعوديين القادمين إلى سويسرا وتأمل منهم التقيد بالإجراءات الاحترازية واحترام الأنظمة المعمول بها في سويسرا”.

وأضافت أنه يمكن التواصل مباشرة على جوال الطوارئ الخاص بشؤون المواطنين السعوديين عند الحاجة للمساعدة على الرقم: +41795542424″.