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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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أمانة الرياض تنشر تفاصيل مشاريع الحدائق بأحياء غرب العاصمة

أمانة الرياض تنشر تفاصيل مشاريع الحدائق بأحياء غرب العاصمة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت أمانة منطقة الرياض تفاصيل، مساء اليوم الاثنين، مشاريع تنفيذ الحدائق في نطاق أحياء غرب مدينة الرياض.

وتشمل هذه الحدائق، حسبما أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في “تويتر” 21 حديقة ما بين منفذة وتحت التنفيذ ومستقبليّة في نطاق أحياء غرب مدينة الرياض.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن هذه تنفيذ هذه الحدائق، يأتي تماشيًا مع مستهدفات الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.

 

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