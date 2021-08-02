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«شرطة مكة»: القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 11 جريمة بذات النمط الإجرامي

«شرطة مكة»: القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 11 جريمة بذات النمط الإجرامي
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تواصل- فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة أن المقيمين ارتكبا (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ ( 60,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

 

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