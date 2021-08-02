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«الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الخميس المقبل

«الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الخميس المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار غزيرة حتى يوم الخميس المقبل على عدة مناطق.

وتوقعت “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى جريان السيول خاصة في جازان.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة خاصة المرتفعات منها وجدة حتى يوم الخميس القادم، حيث تتأثر برياح مثيرة للغبار والأتربة، كما تتأثر حائل والمدينة المنورة.

 

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