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الأمطار والسيول تغرق الطرق بالأفلاج ومطالبات بمزيد من العبارات (فيديو)

الأمطار والسيول تغرق الطرق بالأفلاج ومطالبات بمزيد من العبارات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق العديد من الطرق في محافظة الأفلاج، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة.

ووثق المقطع غرق واختفاء العديد من الطرق في المحافظة، وغرق عدد من السيارات أيضاً، وسط مطالبات من الأهالي من الجهات المعنية بالنظر في حالة الطرق وعمل المزيد من العبارات والكباري.

وشهدت محافظة الأفلاج، خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مما تسبب في غرق العديد من الطرق وتضرر العديد من المركبات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم أمس الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

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