الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه لسكان «الرياض»: هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من المحافظات حتى هذا الموعد

تنبيه لسكان «الرياض»: هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من المحافظات حتى هذا الموعد
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الدفاع المدني تنبيهاً مهماً لسكان منطقة الرياض بشأن هطول أمطار على عدد من المحافظات.

 وأوضح الدفاع المدني أن المركز الوطني للأرصاد نبه بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (العاصمة الرياض، الخرج، الحريق، المزاحمية، ضرما، الدلم، الرين، القويعية) حتى الساعة 11 مساءً.

 وأكد أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام بالرؤية وتساقط البرد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

 

الصورة

 

 

 

 

مواد ذات صلة

أمطار غزيرة و «عج» بالرياض.. وطقس صحو في المشاعر المقدسة (فيديو)

أمطار غزيرة و «عج» بالرياض.. وطقس صحو في المشاعر المقدسة (فيديو)

أمطار على الرياض والدفاع المدني يتوقع استمرارها حتى هذا الوقت (فيديو)

أمطار على الرياض والدفاع المدني يتوقع استمرارها حتى هذا الوقت (فيديو)

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظتي «الخرج» و«الحوطة» بمنطقة الرياض (فيديو)

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظتي «الخرج» و«الحوطة» بمنطقة الرياض (فيديو)

شاهد.. جريان السيول بـ« تمرة السليل»جنوب الرياض (فيديو)

شاهد.. جريان السيول بـ« تمرة السليل»جنوب الرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>