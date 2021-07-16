قائد قوات أمن الحج: جدولة الحجاج عند التدفق إلى الحرم المكي (فيديو)

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أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، إن التدفق إلى الحرم المكي سيتم وفق جدولة، موضحا أن التنظيم هو الخيار الأمثل لحج هذا العام.

وقال اللواء محمد البسامي خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”:”وصلنا في الساعات الماضية إلى وجود بعض الحجاج يريدون الذهاب إلى الحرم مباشرة وهذا خلاف التنظيم”.

وأبان:”تم التنبيه على مقدمي الخدمة التواصل معهم وإبلاغهم بأن التنظيم هو التحذير وضرورة الوجود في المحطات الأربعة”، مؤكدا أن هناك طاقة استيعابية بصحن المطاف والدور الأرضي والأول.