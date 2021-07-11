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«شركة الكهرباء»: الاستعداد لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة 480 مليون ريال

«شركة الكهرباء»: الاستعداد لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة 480 مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

استكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442ه، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

وأوضح المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تم استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عداداً بأخرى ذكية.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف للشركة إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام. وختم المهندس القنون تصريحه بالتأكيد على أن الشركة تحرص من خلال هذه المشاريع على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

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