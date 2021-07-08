«الصحة»:ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من «لقاح كورونا» لأكثر من 19 مليون جرعة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 19,192,692 جرعة.

وأكدت الوزارة إعطاء 17.1 مليون كجرعة أولى، و2 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.39 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 194.5 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.