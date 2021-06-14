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الأسهم تواصل الصعود.. والمؤشر يغلق فوق مستوى 10900 نقطة

الأسهم تواصل الصعود.. والمؤشر يغلق فوق مستوى 10900 نقطة
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تواصل – الرياض:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الإثنين، مرتفعاً 16.09 نقطة ليقفل عند مستوى 10913.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 426 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 602 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ذيب، وصناعة الورق، وشاكر، والأبحاث والإعلام، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، وبحر العرب، والحمادي، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 5.71%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، والإنماء، والخليج للتدريب، وذيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وذيب، وشاكر، والخليج للتدريب، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.

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